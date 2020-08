जम्मू कश्मीर समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव तसदुक जिलानी की कोविड 19 संक्रमण से मौत हो गई।

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव तसदुक जिलानी की कोविड 19 संक्रमण से मौत हो गई। उनकी मौत पर यूटी के ले गवर्नर मुर्मु और पूर्व सीएम उमर ने गहरा दुख प्रकट किया है। जिलानी बेमिना के जेवीसी अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल के डाक्टर रियाज ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जिलानी में कोरोना संक्रमण पाये गये थे। उन्होंने बताया कि अधिकारी 14 जुलाई से अस्पताल में भर्ती थे और आखिरकार कोरोना से जंग हार गये।

Very sorry to hear about the passing of Tasaduq Jeelani a serving KAS officer. He has served in a number of important positions and was currently Special Secretary Social Welfare. My father joins me in conveying our condolences to his family. Allah Jannat naseeb karey.