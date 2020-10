देश में त्योहारी सीजन शुरू हो रहे हैं। वहीं शनिवार से देशभर में नवरात्र का पर्व भी शुरू होने जा रहै है। त्योहारी सीजन पर कोरोना का असर भी देखने को मिलेगा। सरकार ने लोगों से इस दौरान ज्यादा सर्तकता बरतने को कहा है। गुजरात में इस बार नवरात्रों में गरबा का आयोजन भी नहीं हो रहा है जिस कारण यह त्योहार थोड़ा-सा फीका नजर आएगा।

नेशनल डेस्कः देश में त्योहारी सीजन शुरू हो रहे हैं। वहीं शनिवार से देशभर में नवरात्र का पर्व भी शुरू होने जा रहै है। त्योहारी सीजन पर कोरोना का असर भी देखने को मिलेगा। सरकार ने लोगों से इस दौरान ज्यादा सर्तकता बरतने को कहा है। गुजरात में इस बार नवरात्रों में गरबा का आयोजन भी नहीं हो रहा है जिस कारण यह त्योहार थोड़ा-सा फीका नजर आएगा। इसी बीच सूरत में फैशन डिजाइनिंग के छात्रों के एक समूह ने PPE किट की खास गरबा ड्रेस बनाई है। छात्रों ने खुद इस ड्रेस को डिजाइन किया है। छात्रों ने PPE वाली स्पेशल ड्रेस पहनकर गरबा भी किया।

#WATCH Gujarat: A group of students of fashion designing in Surat perform 'Garba' sporting hand-painted costumes made of PPE kits. These costumes have been designed by them. (15.10) pic.twitter.com/sKSYk7e3iy