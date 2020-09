चेन्नई में रोयापेट्टा के डॉ. बसंत रोड पर स्थित एक कपड़े की दुकान का हाल देखकर हर कोई यही कह रहा है कि कोरोना वायरस कहां है। दुकान पर एक्शन लेते हुए उसे सील कर दिया गया है। दरअसल शुक्रवार को दुकान में सेल लगाई गई थी जिसके चलते वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़

नेशनल डेस्कः चेन्नई में रोयापेट्टा के डॉ. बसंत रोड पर स्थित एक कपड़े की दुकान का हाल देखकर हर कोई यही कह रहा है कि कोरोना वायरस कहां है। दुकान पर एक्शन लेते हुए उसे सील कर दिया गया है। दरअसल शुक्रवार को दुकान में सेल लगाई गई थी जिसके चलते वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाईं। लोग सस्ता माल लेने के चक्कर में इतना खो गए कि उनको याद ही नहीं रहा कि दुनिया कोरोना नाम की महामारी भी चल रही है। एक जगह इतने लोगों को जमा देखकर पहले पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और फिर दुकान पर ताला लगा दिया। इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

A shop in Dr Besant Road had to be sealed off by the #Chennai Corporation, after it allegedly ran a sale inviting a large number of people and failed to maintain social distancing ⁦@xpresstn⁩ pic.twitter.com/XaB4oZu5qf