लोक अदालत के जरिए सुनवाई करेगा Supreme Court, मामलों के निपटारे में कमी लाने के लिए CJI Chandrachud की बड़ी पहल

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में लंबित मामलों में कमी लाने के लिए बड़ी पहल शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष पहल के तहत लोक अदालत लगाने का फैसला किया है। लोक अदालत हर दिन दोपहर 2 बजे के बाद आयोजित की जाएगी और इसमें सुप्रीम कोर्ट के दो जज, एक वरिष्ठ अधिवक्ता और एक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मामले की सुनवाई करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की यह पहल शीर्ष अदालत में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से लगाई जा रही है।

#WATCH | Delhi: Supreme Court begins its first ever Special Lok Adalat, with an aim to bring down the backlog of cases pending before the Supreme Court.



Lok Adalat will be held from July 29 to August 3.



The Lok Adalat will be organised every day after 2 pm and will have two… pic.twitter.com/C3TNfwsvJF — ANI (@ANI) July 29, 2024