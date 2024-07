एयर इंडिया की फ्लाइट बारबाडोस पहुंची, टीम इंडिया का विमान कल शाम 4 बजे दिल्ली होगा लैंड

नेशनल डेस्क: टी20 विश्व कप 2024 में भारत की विजयी टीम बारबाडोस एयरपोर्ट पर उतर चुकी है और टीम इंडिया इसी फ्लाइट से आज स्वदेश के लिए उड़ान भरेगी और कल दिल्ली पहुंच जाएगी।

शनिवार (29 जून) को खेले गए फाइनल के तुरंत बाद तूफान बेरिल के आने के कारण खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ और बीसीसीआई अधिकारी पिछले कुछ दिनों से बारबाडोस में फंस गए थे। दरअसल, भारतीय मीडिया दल भी बारबाडोस में था और एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान बारबाडोस पहुंच गई है और अब विश्व कप के नायकों को घर वापस लाएगी।

रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने पिछले हफ्ते शनिवार को बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में खेले गए रोमांचक मैच में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराया। लेकिन तब से, हवाईअड्डा बंद होने के कारण वे द्वीप से बाहर नहीं जा सके और बेरिल के तट पर पहुंचने के कारण बारबाडोस से आने-जाने वाली सभी उड़ानें भी रद्द कर दी गईं।

#WATCH | A special flight of Air India lands at Barbados Airport. Team India will fly back to the country on this flight. pic.twitter.com/5q8NaiIJGP