भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान ने गिनाईं अपनी टीम की 3 बड़ी गलतियां, जीत पर धीरेंद्र शास्त्री बोले, बाप-बाप होता है...

Edited By Anu Malhotra,Updated: 16 Feb, 2026 08:04 AM
कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए ICC पुरुष T20 World Cup 2026 के हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया है। इस शानदार जीत के साथ ही भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के सुपर-8 चरण में अपनी जगह पक्की कर ली...
नेशनल डेस्क: कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए ICC पुरुष T20 World Cup 2026 के हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया है। इस शानदार जीत के साथ ही भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के सुपर-8 चरण में अपनी जगह पक्की कर ली है। टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड अब 8-1 का हो गया है।
मैच का लेखा-जोखा: 176 का लक्ष्य और पाकिस्तान का पतन
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पाकिस्तान को 176 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। जवाब में पाकिस्तानी टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और महज 18 ओवरों में 114 रनों पर ढेर हो गई।
ईशान किशन की पारी: मैच का टर्निंग पॉइंट ईशान किशन की बल्लेबाजी रही, जिन्होंने शुरुआती झटके (0/1) के बाद पारी को संभाला और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुँचाया।
गेंदबाजी का जलवा: भारतीय गेंदबाजों ने सामूहिक प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के पावरप्ले में ही तीन-चार विकेट झटक लिए, जिससे विपक्षी टीम मैच में वापसी नहीं कर सकी।
कप्तान सलमान अली आगा की निराशा
हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने स्वीकार किया कि टीम से बड़ी चूक हुई है। उन्होंने कहा:
स्पिनरों का खराब प्रदर्शन: "हमारे स्पिनर्स उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए, हालांकि पिछले छह महीनों में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है।" कप्तान ने माना कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला सही था क्योंकि गेंद रुककर आ रही थी, लेकिन गेंदबाजों ने योजना को सही से लागू नहीं किया।
पावरप्ले का दबाव: टी20 में शुरुआती विकेट खोने के बाद लक्ष्य का पीछा करना नामुमकिन हो गया।
सूर्यकुमार यादव ने टीम को सराहा
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को पूरे देश के लिए समर्पित किया। सूर्या ने कहा कि 175 का स्कोर इस पिच पर 'पार स्कोर' से 15 रन ज्यादा था। उन्होंने विशेष रूप से ईशान किशन की तारीफ करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी निभाना काबिल-ए-तारीफ था। टीम अब अहमदाबाद में होने वाले अगले मुकाबलों की तैयारी में जुट गई है।
सोशल मीडिया और दिग्गजों की प्रतिक्रिया
दिल्ली पुलिस: सोशल मीडिया पर चुटकी लेते हुए लिखा, "गलत जगह से यू-टर्न नहीं लेना था..."
बागेश्वर महाराज: धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शैली में कहा, "बाप तो बाप होता है।"
अमित शाह: गृह मंत्री सहित कई बड़े नेताओं ने टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी।
आगे की राह: पाकिस्तान के लिए 'करो या मरो'
भारत का अगला मुकाबला बुधवार, 18 फरवरी को नीदरलैंड्स से होगा। वहीं, पाकिस्तान के लिए अब डगर मुश्किल हो गई है। सुपर-8 की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए उन्हें नामीबिया के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी।
अगला मुकाबला: अब भारत बनाम नीदरलैंड्स | 18 फरवरी, शाम 6:00 बजे होगा।