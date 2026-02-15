Aaj Ka Good Luck (16th February 2026) : आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck :16 फरवरी 2026, सोमवार का दिन है। महाशिवरात्रि के ठीक अगले दिन सोमवार का होना अपने आप में एक अद्भुत संयोग है, क्योंकि सोमवार स्वयं भगवान शिव का दिन माना जाता है। टैरो और ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल का दिन सिद्धि और नई शुरुआत का...

Aaj Ka Good Luck :16 फरवरी 2026, सोमवार का दिन है। महाशिवरात्रि के ठीक अगले दिन सोमवार का होना अपने आप में एक अद्भुत संयोग है क्योंकि सोमवार स्वयं भगवान शिव का दिन माना जाता है। टैरो और ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज का दिन सिद्धि और नई शुरुआत का संचार लेकर आ रहा है।

मेष राशि

गुडलक: रुका हुआ सरकारी काम या कानूनी मामला सुलझने के संकेत हैं।

शुभ संकेत: आपको कहीं से अचानक धन लाभ या शुभ समाचार मिल सकता है।

उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें।

वृषभ राशि

गुडलक: करियर में पदोन्नति या नई नौकरी के नए रास्ते खुलेंगे।

शुभ संकेत: सफेद रंग की कोई वस्तु भेंट में मिलना आपके लिए सौभाग्य लाएगा।

उपाय: शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और मिश्री अर्पित करें।

मिथुन राशि

गुडलक: व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी और पुराने विवाद खत्म होंगे।

शुभ संकेत: पक्षियों का चहचहाना या घर के पास पक्षियों को दाना चुगते देखना आपके लिए शुभ है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और हरे रंग के वस्त्र धारण करें।

कर्क राशि (Cancer)

गुडलक: पारिवारिक क्लेश से मुक्ति मिलेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा।

शुभ संकेत: किसी पुराने मित्र का फोन आना आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा।

उपाय: चंद्रमा के मंत्र 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें और चांदी का सिक्का पास रखें।

सिंह राशि (Leo)

गुडलक: सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे।

शुभ संकेत: घर से निकलते समय कोई छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए दिखे तो समझें काम बन जाएगा।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं।

कन्या राशि (Virgo)

गुडलक: विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।

शुभ संकेत: हाथ में अचानक खुजली होना धन आगमन का संकेत है।

उपाय: तुलसी के पौधे में जल दें और 5 कन्याओं को फल दान करें।

तुला राशि (Libra)

गुडलक: नया वाहन या भूमि खरीदने की योजना सफल होगी।

शुभ संकेत: घर के उत्तर दिशा में तितली का दिखना खुशहाली का प्रतीक होगा।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें और इत्र का प्रयोग करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

गुडलक: शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

शुभ संकेत: लाल रंग की गाय का दिखना आपके रुके हुए काम को गति देगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में लाल फल चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

गुडलक: आर्थिक निवेश से भविष्य में बड़े मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं।

शुभ संकेत: घर के बाहर केसरिया रंग का झंडा या फूल दिखना विजय का प्रतीक है।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें।

मकर राशि (Capricorn)

गुडलक: कर्मक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल पद और सम्मान के रूप में मिलेगा।

शुभ संकेत: घर की दहलीज पर मोर पंख मिलना आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल का दान करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

गुडलक: रचनात्मक कार्यों में नाम और पैसा दोनों कमाएंगे।

शुभ संकेत: बहते हुए साफ पानी को देखना आपके विचारों में स्पष्टता लाएगा।

उपाय: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

मीन राशि (Pisces)

गुडलक: विदेश जाने के इच्छुक लोगों की बाधाएं दूर होंगी।

शुभ संकेत: मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देना आपके लिए ईश्वरीय आशीर्वाद है।

उपाय: शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का मानसिक जाप करें।