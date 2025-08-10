Main Menu

वरिष्ठ नागरिकों ने धूमधाम से मनाया तीज का त्यौहार, विजय चोपड़ा जी मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल

Edited By Shubham Anand,Updated: 10 Aug, 2025 08:51 PM

आज प्रभाकर पैलेस, गांधी कैंप, दाना मंडी, जालंधर में तीज का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें पंजाब केसरी समूह के मुख्य संपादक श्री विजय चोपड़ा जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर रामनवमी समिति के अध्यक्ष आरएल भगत, पूर्व...

जालंधर: आज प्रभाकर पैलेस, गांधी कैंप, दाना मंडी, जालंधर में तीज का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें पंजाब केसरी समूह के मुख्य संपादक श्री विजय चोपड़ा जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर रामनवमी समिति के अध्यक्ष आरएल भगत, पूर्व अध्यक्ष जोगेंद्र कृष्ण शर्मा, वीरेंद्र शर्मा योगी, विजय शर्मा और समिति के अन्य सदस्यों ने श्री विजय चोपड़ा जी का हार्दिक स्वागत किया।

PunjabKesari

तीज का त्यौहार महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस त्यौहार पर महिलाएं गीत गाकर और अपने सांस्कृतिक गिद्दा भांगड़ा डाल कर बड़े उत्साह के साथ त्यौहार मनाती हैं। इस अवसर पर प्रभाकर पैलेस के मालिक और उनके परिवार ने श्री विजय चोपड़ा जी को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया।

PunjabKesari

इस अवसर पर बस्ती शेख और प्रताप बाग लाल द्वार मंदिर में श्री विजय चोपड़ा जी के संरक्षण में संचालित सिलाई केंद्र की शिक्षिकाएँ श्रीमती अनीता शर्मा, श्रीमती सुषमा रानी, श्रीमती सुधा शर्मा और रामनवमी समिति की सदस्याएँ श्रीमती वंदना रानी, वीना महाजन, डिंपल सूरी, सोनिया मेहता आदि ने भाग लिया।

