आज सैनिटरी पैड मांग रही हो, कल को तुम...छात्रा के सवाल पर महिला IAS ने दिया बेतुका जवाब, Video viral

नेशनल डेस्क: बिहार की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरजोत कौर भामरा छात्रा के सवाल पर इतना भड़क गई कि विवादित बयान दे दिया। सोशल मीडिया पर IAS हरजोत कौर का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बिहार महिला एवं बाल विकास निगम की प्रमुख हरजोत कौर एक कार्यक्रम में आई थीं जहां छात्राएं भी मौजूद थीं। इस दौरान एक स्कूली छात्रा ने उनसे पूछा कि क्या सरकार 20-30 रुपये का सेनेटरी पैड नहीं दे सकती? लड़की के इस वाजिब से सवाल पर महिला अधिकारी ने इतनी सख्त प्रतिक्रिया दी कि विवादित बयान दे दिया। हरजोत कौर भामरा की टिप्पणी पर लोग काफी आपत्ति जता रहे हैं।

Want Condoms Too?

Bihar IAS officer Harjot Kaur Bhamra's Shocker On Girl's Sanitary Pad Query pic.twitter.com/X1O0cDHLY6 — AR (@AshokReddyNLG) September 29, 2022