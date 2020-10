कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी सांसदों एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार दोपहर हाथरस में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले की पीड़िता के परिवार से मिलने जाएगा। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल परिवार से मुलाकात कर उनकी चिंताएं सुनेगा और पीड़िता एवं परिवार के लिए न्याय की मांग करेगा...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शनिवार को हाथरस में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले की पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस मुख्यालय से रवाना हो गए हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के 35 सांसद भी जा रहे हैं। इस संदर्भ में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस दुखी परिवार से मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।

Shri @RahulGandhi & Smt. @priyankagandhi are on their way to Hathras.



Nothing will stop our fight for justice, nothing will stop our resolve.



Nothing will stop the #SatyagrahaForOurDaughters pic.twitter.com/zNB4XrJbs2