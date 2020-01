दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी-कांग्रेस और भाजपा के बीच वीडियो वॉर शुरू हो गया है। तीनों दलों की तरफ से वीडियो शेयर करके एक-दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। इस वीडियो वॉर में जो बात खास है वो यह कि बात अब कार्टून और मीम से आगे बढ़कर तीखे, मजेदार और फनी वीडियो तक

नेशनल डेस्कः दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी-कांग्रेस और भाजपा के बीच वीडियो वॉर शुरू हो गया है। तीनों दलों की तरफ से वीडियो शेयर करके एक-दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। इस वीडियो वॉर में जो बात खास है वो यह कि बात अब कार्टून और मीम से आगे बढ़कर तीखे, मजेदार और फनी वीडियो तक पहुंच चुकी है। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की फिल्म नायक के जरिए आप और भाजपा एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इतना ही नहीं तीनों पार्टियां जहां वीडियो तो पोस्ट कर रही हैं साथ ही एक-दूसरे के मीम्स पर कमेंट भी कर रहे हैं।

भाजपा के वीडियो पर आप के हैंडल से कॉमेंट किया गया कि कंटेट बोरिंग है। अगर कंटेंट तैयार करने में कोई मदद चाहिए तो हमसे संपर्क करें। वहीं कांग्रेस के एक वीडियो पर भाजपा ने लिखा कि यह तो अभी शुरुआत है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आप को टैग करते हुए वीडियो के साथ लिखा कि 'झाड़ू के झूठ और कमल की लूट' से सावधान रहिए। भाजपा ने फिल्म नायक की एडिट वीडियो शेयर किया जिसमें पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को अमरीश पुरी के रूप में दिखाया।

इस वीडियो के जरिए भाजपा ने हिंसक घटनाओं के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो फिल्म 'बाजीगर' का भी शेयर किया है। इस पर भाजपा ने तंज कसा कि आम आदमी पार्टी यहां पर शाहरुख खान को केजरीवाल बता रही है लेकिन इस फिल्म में शाहरुख खान विलेन था।

तिवारी ने भेजा नोटिस

आप के एक वीडियो ट्वीट के बाद दिल्ली भाजपा ने रविवार को चुनाव आयोग से शिकायत की और आम आदमी पार्टी को एक मानहानि नोटिस भेजकर 500 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। दरअसल, आप ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के प्रचार गीत की धुन पर डांस करते दिखाए गए। यह वीडियो तिवारी के भोजपुरी एलबम का संपादित संस्करण प्रतीत होता है जिसमें ‘‘लगे रहो केजरीवाल'' गाना बज रहा है।

