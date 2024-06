बारिश के बाद जलमग्न हुए दिल्ली के वीवीआईपी इलाके, सामने आई तस्वीरें और वीडियो

नेशनल डेस्क: दिल्ली में हुई बारिश के बाद वीवीआईपी इलाके पानी- पानी हो गए हैं। लुटियंस दिल्ली में सांसदों और मंत्रियों के बंगलों में पानी भर गया है। इसके अलावा कई इलाकों में रातभर बिजली गायब रही। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी से लेकर सपा सांसद रामगोपाल यादव, प्रोटेम स्पीकर रहे भर्तृहरि महताब, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और नीति आयोग के मेंबर विनोद कुमार पॉल के बंगले में भी जलजमाव देखा गया है।

यातायात हुआ प्रभावित-

दिल्ली में पानी भरने के बाद नगर पालिका परिषद की पोल खुल गई। सामने आई तस्वीरों को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे आम लोगों के घरों की क्या हालत होगी। इसके बाद से ही कई इलाकों में यातायात ठप होने की जानकारी भी सामने आई है। इस संबंध में सरकार ने आज दोपहर को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है.।

#WATCH | Delhi: Severe waterlogging in Lodhi Estate area after incessant heavy rainfall. The area is completely waterlogged and no vehicular movement is possible.



Visuals outside the residence of SP MP Ram Gopal Yadav. Union Ministers and MPs live in this area. pic.twitter.com/l8Bb4fXqo6