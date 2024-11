IMD Weather Forecast: चक्रवाती खतरा: 9 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, ओलावृष्टि की संभावना

नेशनल डेस्क: देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में हाड़ कंपाने वाली ठंड ने दस्तक दे दी है, वहीं दक्षिण भारत के कई हिस्से तेज हवाओं और भारी बारिश का सामना कर रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि 26 नवंबर तक यही स्थिति बनी रहेगी।

उत्तर भारत: कोहरा और ठंड का प्रकोप

उत्तर भारत के राज्यों में सुबह-शाम घना कोहरा छा रहा है। हालांकि, दिन में खिली धूप से ठंड में कुछ राहत मिल रही है। दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन घने कोहरे और ठंडी हवाओं के कारण ठंड का असर बढ़ने लगा है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। माउंट आबू में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है, जबकि श्रीनगर का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 0.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। अगले कुछ दिनों में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

दक्षिण भारत: भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

दक्षिण भारत में लगातार बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। IMD के अनुसार, सुमात्रा तट के पास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है। इसके चलते 26 नवंबर तक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश होगी।

Dense fog conditions very likely to prevail in isolated pockets of Himachal Pradesh during late night of 23rd to early morning of 26th November.#imdweatherupdate #visibilityalert #fogalert #densefog #verydensefog #HimachalPradesh@AAI_Official @DGCAIndia @RailMinIndia… pic.twitter.com/0dw5fLzbdA