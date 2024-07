जब PM मोदी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, जानें कैसा था रिएक्शन, सामने आया Video

नेशनल डेस्कः रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के बाद शनिवार को आयोजित शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में दुनियाभर के दिग्गज हस्तियों का जमावड़ा लगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देर शाम इस मंगल कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। नवविवाहित जोड़े ने मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इससे पहले मोदी का स्वागत मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने किया तथा उन्हें समारोह स्थल तक ले गये।



मोदी ने छुए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पैर

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पास में बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास पहुंचे और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम को आशीर्वाद देने के साथ-साथ उन्हें अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर पहनाया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम को आशीर्वाद देने के साथ-साथ उन्हें अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर पहनाया। उन्होंने कहा था कि मंदिर अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है और उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए।

PM Modi touches Shankaracharya Avimukteshwaranand Ji's feet and he blesses him with Mala...



Good gesture from both sides.... I hope it lasts.. pic.twitter.com/GTRild4YZr — Mr Sinha (@MrSinha_) July 13, 2024