नेशनल डेस्कः म्यांमार में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रतिनिधि ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की ओर से म्यांमार को किए गए सहयोग की सराहना की है। यंगून में भारतीय पत्रकार से बात करते हुए WHO प्रतिनिधि डॉ स्टीफन पॉल जोस्ट ने कोरोना की वर्तमान स्थिति और इसकी वैक्सीन पर अपने विचार साझा करते हुए भारत की म्यांमार को एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर मदद स्वरूप देने की सराहना की। महामारी को लेकर उन्होंने कहा कि शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी है और इसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और सेंट्रल कमेटी ने अपनाया है।

