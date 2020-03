पार्श्व गायक और रिएलिटी टीवी शो ‘बिग बॉस तेलुगु सीज़न तीन'' के विजेता राहुल सिपलीगुंज पर एक पब में कुछ लोगों ने कथित रूप से हमला कर दिया। लोगों के समूह ने उनकी महिला मित्रों के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद झगड़ा हो गया था। पुलिस ने गुरवार को बताया कि घटना बुधवार आधी रात की है। पुलिस ने बताया कि सम

हैदराबादः पार्श्व गायक और रिएलिटी टीवी शो ‘बिग बॉस तेलुगु सीज़न तीन' के विजेता राहुल सिपलीगुंज पर एक पब में कुछ लोगों ने कथित रूप से हमला कर दिया। लोगों के समूह ने उनकी महिला मित्रों के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद झगड़ा हो गया था। पुलिस ने गुरवार को बताया कि घटना बुधवार आधी रात की है। पुलिस ने बताया कि समूह ने बोतलों से वार किया, जिसमें सिपलीगुंज के सिर और चेहरे पर मामूली चोटें आई हैं। इस समूह में एक विधायक का भाई भी कथित रूप से शामिल है।

