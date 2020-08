15 अगस्त, 1947 के दि​न को शायद ही कोई भरतीय भूल सकता है। यह दिन भारत के हर शख्स के लिए एक नए जीवन के समान था, तभी तो हर साल इस दिन को पूरे मान सम्मान के साथ मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय त्योहार का उत्साह भारत की धरती पर नहीं बल्कि विदेशों मे भी खूब देखने को मिलता है, ऐसा ही वीडियो कनाडा से वायरल हुआ

नेशनल डेस्क: 15 अगस्त, 1947 के दि​न को शायद ही कोई भरतीय भूल सकता है। यह दिन भारत के हर शख्स के लिए एक नए जीवन के समान था, तभी तो हर साल इस दिन को पूरे मान सम्मान के साथ मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय त्योहार का उत्साह भारत की धरती पर नहीं बल्कि विदेशों मे भी खूब देखने को मिलता है, ऐसा ही वीडियो कनाडा से वायरल हुआ जिसे देख आपको भारतीय होने पर गर्व होगा।

#WATCH Canada: A 'Tiranga Car Rally' from Surrey to Vancouver organised by 'Gurukul Canada' and 'Friends of India-Canada' to celebrate #IndiaIndependenceDay.



(Video source: Consulate General of India in Vancouver) pic.twitter.com/Axwril0bSZ