क्या अंजली से नहीं, इस एक्ट्रेस से शादी करने चाहते थे सचिन तेंदुलकर? सालों बाद खोला था राज

Edited By Updated: 20 Sep, 2025 12:40 PM

did sachin tendulkar want to marry this actress instead of anjali

क्रिकेट और बॉलीवुड की दुनिया में सालों से चल रही अफवाहों में सचिन तेंदुलकर और शिल्पा शिरोडकर के कथित अफेयर की खबरें शामिल थीं। शिल्पा ने हाल ही में बताया कि सचिन से उनकी मुलाकात सिर्फ फिल्म हम के दौरान हुई थी और सचिन उस समय पहले से अंजली को डेट कर...

नेशनल डेस्क : बॉलीवुड और क्रिकेट के बीच सालों से जुड़ी नज़दीकियों और अफवाहों ने अक्सर सुर्खियां बनाई हैं। कई क्रिकेट खिलाड़ी बॉलीवुड अभिनेत्रियों से शादी कर चुके हैं या उनकी अफवाहें चर्चाओं में रही हैं। ऐसी ही एक अफवाह थी कि 1990 के दशक में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर के साथ रोमांटिक संबंध था।

हालांकि यह कहानी समय-समय पर सामने आती रही, दोनों पक्षों ने हमेशा इसे स्पष्ट रूप से खारिज किया है। शिल्पा शिरोडकर 2000 में यूके के बैंक अधिकारी अपरेश रंजीत से शादी कर चुकी हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने अंजली तेंदुलकर से शादी की, जिनके साथ उनके दो बच्चे हैं।

PunjabKesari

शिल्पा ने खुद बताई कहानी

एक पुराने इंटरव्यू में शिल्पा शिरोडकर ने बताया कि उनका नाम सचिन तेंदुलकर से कैसे जुड़ा। उन्होंने याद किया कि वह पहली बार सचिन से 1991 में अपनी फिल्म हम की शूटिंग के दौरान मिलीं। यह मुलाकात एक पारिवारिक कनेक्शन के जरिए हुई। उनके कजिन और सचिन एक साथ बैंड्रा ईस्ट में क्रिकेट खेलते थे। शिल्पा ने कहा कि उस समय सचिन पहले से ही अंजली को डेट कर रहे थे, और यह उनके दोस्तों के बीच तो पता था, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई नहीं जानता था।

शिल्पा ने कहा, ''जब मैं फिल्म 'हम' कर रही थी, तब मैं पहली बार सचिन से मिली, क्योंकि सचिन जहां रहते थे, मेरे कजिन भाई वहां रहते थे। सचिन और मेरे कजिन भाई साथ में क्रिकेट खेलते थे। सचिन उस समय पहले से अंजली को डेट कर रहे थे। हम सबको पता था, लेकिन किसी को नहीं बताया गया। बस एक बार मिलने से लोगों ने अफवाहें शुरू कर दीं।"

सचिन ने भी किया था खारिज

सचिन तेंदुलकर ने भी इस अफवाह को सार्वजनिक रूप से खारिज किया। एक पुराने इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया कि उनके बारे में सबसे "बेवकूफी भरी" बात क्या सुनी, तो उन्होंने शिल्पा शिरोडकर के साथ अफेयर की अफवाह का उदाहरण दिया और कहा, 'शिल्पा शिरोडकर और मैं अफेयर में थे? हम तो एक-दूसरे को जानते भी नहीं थे।'

सचिन ने 24 मई 1995 को अंजली से शादी की। छह साल की उम्र के अंतर के बावजूद उनकी जोड़ी आज भी मजबूत है। दोनों की मुलाकात मुंबई एयरपोर्ट पर हुई थी और अंजली ने सचिन का नंबर हासिल किया। जल्द ही दोनों की डेटिंग शुरू हुई और दोनों ने इसे पहली नजर का प्यार बताया। अंजली क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं जानती थीं, लेकिन उन्होंने सचिन की दुनिया को समझने के लिए क्रिकेट सीखने की कोशिश की। दोनों के दो बच्चे हैं - बेटी सारा तेंदुलकर और बेटे अर्जुन तेंदुलकर।

शिल्पा की शादी और परिवार

शिल्पा शिरोडकर की शादी अपने समय में जल्दी और सरल तरीके से हुई। उन्होंने 2000 में अपरेश रंजीत से शादी की और जल्द ही उनकी बेटी अनुष्का रंजीत का जन्म हुआ। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने पति से मिलने के डेढ़ दिन बाद ही हां कह दी थी, क्योंकि उनकी ईमानदारी ने उन्हें आकर्षित किया, भले ही अपरेश का करियर उन्हें विदेश ले जा रहा था। शिल्पा ने कहा, 'मैं मुंबई छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं अपने माता-पिता के बहुत करीब थी, लेकिन जब मैं अपने पति से मिली और उनकी ईमानदारी को देखा, तो मैंने सिर्फ डेढ़ दिन में हां कर दी। मैंने यह नहीं सोचा कि मैं क्या कर रही हूं।'


 

