अशोक लेलैंड का पहली तिमाही में लाभ 19.44% बढ़कर 657.72 करोड़ रुपए

नई दिल्लीः वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनी अशोक लेलैंड का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 19.44 प्रतिशत बढ़कर 657.72 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने गत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में 550.65 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। अशोक लेलैंड ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी एकीकृत परिचालन आय 11,708.54 करोड़ रुपए रही जो पिछले साल की इसी तिमाही में 10,696.8 करोड़ रुपए रही थी। कुल व्यय बढ़कर 10,920.53 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले समान तिमाही में यह 9,994.97 करोड़ रुपए था।

कंपनी के अनुसार, उसने पहली तिमाही में वाणिज्यिक वाहनों (सीवी) की अब तक की सर्वाधिक 44,238 इकाइयां बेचीं। वाहन विनिर्माता कंपनी अशोक लेलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा कि कंपनी ने ‘‘कठोर प्रबंधन को बनाए रखते हुए प्रभावी बाजार निष्पादन के जरिये पहली तिमाही में अपेक्षाओं से अधिक मजबूत प्रदर्शन किया।''