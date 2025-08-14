Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • अशोक लेलैंड का पहली तिमाही में लाभ 19.44% बढ़कर 657.72 करोड़ रुपए

अशोक लेलैंड का पहली तिमाही में लाभ 19.44% बढ़कर 657.72 करोड़ रुपए

Edited By jyoti choudhary,Updated: 14 Aug, 2025 01:51 PM

ashok leyland s first quarter profit increased by 19 44

वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनी अशोक लेलैंड का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 19.44 प्रतिशत बढ़कर 657.72 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने गत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में 550.65 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ...

नई दिल्लीः वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनी अशोक लेलैंड का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 19.44 प्रतिशत बढ़कर 657.72 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने गत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में 550.65 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। अशोक लेलैंड ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी एकीकृत परिचालन आय 11,708.54 करोड़ रुपए रही जो पिछले साल की इसी तिमाही में 10,696.8 करोड़ रुपए रही थी। कुल व्यय बढ़कर 10,920.53 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले समान तिमाही में यह 9,994.97 करोड़ रुपए था। 

कंपनी के अनुसार, उसने पहली तिमाही में वाणिज्यिक वाहनों (सीवी) की अब तक की सर्वाधिक 44,238 इकाइयां बेचीं। वाहन विनिर्माता कंपनी अशोक लेलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा कि कंपनी ने ‘‘कठोर प्रबंधन को बनाए रखते हुए प्रभावी बाजार निष्पादन के जरिये पहली तिमाही में अपेक्षाओं से अधिक मजबूत प्रदर्शन किया।'' 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!