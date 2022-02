बिजनेस डेस्कः यूक्रेन विवाद पर रूस के नरमी के संकेत से बाजार में रौनक देखने को मिली। 2 दिनों की गिरावट के बाद बाजार शानदार बढ़त पर बंद हुआ। निफ्टी में एक साल की सबसे बड़ी इंट्रा-डे तेजी आई है। निफ्टी में एक फरवरी 2021 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी आई। BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ। ऑटो, IT, बैंकिंग, रियल्टी शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। ऑटो इंडेक्स में 7 अक्टूबर 2021 के बाद सबसे बड़ी तेजी का मिली।

