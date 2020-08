बता दें, बंधन बैंक में Bandhan Financial Holdings की 60.95 फीसदी हिस्सेदारी है। Bandhan Financial Holdings नियामक कानूनों का पालन करने के लिए बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटा रही है। इस ब्लॉक डील के बाद बंधन बैंक के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा टूट गए। सोमवार को कारोबार के अंत में NSE पर शेयर 10.53 फीसदी गिरकर 308.75 रुपए पर बंद हुआ। क्रेडिट सुइस सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड बंधन की हिस्सेदारी खरीदने की होड़ में हैं। बंधन बैंक उन विकल्पों की तलाश कर रहा था, जिनसे बैंक में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को कम किया जा सके और इसे पेड अप इक्विटी कैपिटल के 40 फीसदी तक लाया जा सके। बैंक ने 2019-20 की सालाना रिपोर्ट में अपनी इस योजना का जिक्र किया है।

Stories You May Like