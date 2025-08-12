Main Menu

  हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का पहली तिमाही में लाभ 30 प्रतिशत बढ़कर 4,004 करोड़ रुपए

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का पहली तिमाही में लाभ 30 प्रतिशत बढ़कर 4,004 करोड़ रुपए

Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Aug, 2025 04:39 PM

hindalco industries q1 profit rises 30 to rs 4 004 crore

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 30 प्रतिशत बढ़कर 4,004 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि उसने परिचालन दक्षता, लागत नियंत्रण और बेहतर उत्पाद मिश्रण के दम पर यह वृद्धि दर्ज...

नई दिल्लीः हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 30 प्रतिशत बढ़कर 4,004 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि उसने परिचालन दक्षता, लागत नियंत्रण और बेहतर उत्पाद मिश्रण के दम पर यह वृद्धि दर्ज की। आदित्य बिड़ला समूह की इस कंपनी ने गत वित्त वर्ष की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में 3,074 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। कंपनी ने कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन आय 13 प्रतिशत बढ़कर 64,232 करोड़ रुपए हो गई जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 57,013 करोड़ रुपए थी। यह वृद्धि एल्युमीनियम की औसत कीमतों में वृद्धि के कारण हुई। 

कंपनी के प्रबंध निदेशक सतीश पई ने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड लाभ के बाद हिंडाल्को ने परिचालन दक्षता, लागत नियंत्रण और बेहतर उत्पाद मिश्रण के बल पर पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन के साथ अपनी वृद्धि गति को बनाए रखा।'' हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिड़ला समूह की प्रमुख धातु कंपनी है। 28 अरब अमेरिकी डॉलर की धातु क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हिंडाल्को राजस्व के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी एल्युमीनियम कंपनी है और चीन के बाहर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ‘कॉपर रॉड' विनिर्माता कंपनी है। 
 

