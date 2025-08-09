NBCC का शुद्ध लाभ 26% बढ़कर 135 करोड़ रुपए पर

सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने बताया कि बेहतर आय के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 26 प्रतिशत बढ़कर 135.03 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 107.19 करोड़ रुपए था।

नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने बताया कि बेहतर आय के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 26 प्रतिशत बढ़कर 135.03 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 107.19 करोड़ रुपए था।

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 2,465.48 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2,196.20 करोड़ रुपये थी। एनबीसीसी लिमिटेड परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) और रियल एस्टेट व्यवसायों में सक्रिय है। कंपनी ने 2024-25 के दौरान 557.42 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ और 12,272.99 करोड़ रुपए की कुल आय हासिल की थी।