रेलवे की वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन फी नहीं लगेगा यदि आप एसबीआई आईआरसीटीसी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड (SBI IRCTC co branded credit card) का उपयोग कर रेलवे की वेबसाइट (irctc.co.in) से टिकट कटाएंगे तो आपको 1 फ्रीसदी का ट्रांजेक्शन शुल्क (Tranjection fee) भी नहीं देना होगा। अन्य क्रेडिट कार्ड (other credit cards) धारकों को आईआरसीसी पर टिकट कटाने पर एक फीसदी का ट्रांजेक्शन चार्ज देना होता है।

Stories You May Like