ONGC का पहली तिमाही का शुद्ध लाभ 10% घटकर 8,024 करोड़ रुपए पर

नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही का शुद्ध लाभ 10 प्रतिशत घटकर 8,024 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की ओर से बुधवार को जारी बयान के अनुसार, तेल की कम कीमतों तथा पुराने क्षेत्रों से उत्पादन स्थिर रहने के कारण इस तिमाही में उसका मुनाफा घटा। गत वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 8,938 करोड़ रुपए रहा था।

ओएनजीसी को जमीन एवं समुद्र तल से निकाले गए प्रत्येक बैरल कच्चे तेल की बिक्री से 67.87 अमेरिकी डॉलर की प्राप्ति हुई। कंपनी ने कहा कि उसके द्वारा खोदे गए नए कुओं से निकलने वाली गैस सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से 20 प्रतिशत प्रीमियम के लिए पात्र है। इस एपीएम कहा जाता है। बयान में कहा गया, ‘‘ओएनजीसी ऐसे कुओं से उत्पादन बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में नए कुओं से निकलने वाली गैस से राजस्व 1,703 करोड़ रुपए रहा, जो एपीएम गैस मूल्य की तुलना में 333 करोड़ रुपए अतिरिक्त है।''

इस बीच, ओएनजीसी और उसकी अनुषंगी कंपनी ओएनजीसी विदेश लि. (ओवीएल) ने समन्वित विपणन कार्यों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बयान में कहा गया, ‘‘यह समझौता ज्ञापन ओएनजीसी और उसकी समूह कंपनियों के लिए परिचालन तालमेल बढ़ाने और विपणन दक्षताओं को अनुकूलित करने की दिशा में पहला कदम है।''

