प्रेस्टीज ग्रुप ने पहली तिमाही में किया 102 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया

नई दिल्लीः रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लि. ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 102 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, जिससे कंपनी को से 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई होने की संभावना है। बेंगलुरु की इस कंपनी ने जमीन खरीदने के साथ-साथ भू-स्वामियों के साथ साझेदारी भी की है, ताकि अपने आवासीय कारोबार का विस्तार किया जा सके।
कंपनी के नवीनतम निवेशक प्रस्तुतिकरण के अनुसार, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई में कुल 102 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। इन भूखंडों का उपयोग आवासीय परियोजनाओं के विकास के लिए किया जाएगा, जिनका अनुमानित सकल विकास मूल्य (जीडीवी) 20,400 करोड़ रुपए होगा।