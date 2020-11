बिजनेस डेस्कः खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Food Corporation of India) ने खरीफ के सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 742 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। जो पिछले सीजन के मुकाबले 18 फीसदी अधिक है। उन्होंने बताया के सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में 627 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की थी। वहीं खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार इस सीजन में पंजाब में अब तक 1.30 करोड़ टन धान की खरीद हो चुकी है जो पिछले सीजन के 95 लाख टन के मुकाबले 37 फीसदी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में पिछले साल के 76 हजार टन के मुकाबले चालू सीजन में 3.90 लाख टन धान खरीदा जा चुका है। तमिलनाडु में यह 34 हजार टन के मुकाबले 3.56 लाख टन पहुंच गया है।

