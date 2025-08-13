स्पाइसजेट ने पांच बोइंग-737 विमानों के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर

Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 Aug, 2025 12:47 PM
मुंबईः घरेलू विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने सर्दियों से पहले पांच बोइंग 737 विमानों के लिए समझौते को अंतिम रूप देने की बुधवार को जानकारी दी। इन विमानों को ‘डैम्प-लीज' के आधार पर शामिल किया जा रहा है। ‘डैम्प-लीज' के तहत एक विमानन कंपनी (पट्टा देने वाली) अपना विमान किसी दूसरी विमानन कंपनी (पट्टा लेने वाली) को किराये पर देती है। इस व्यवस्था में विमान के साथ आमतौर पर चालक दल के सदस्यों जैसे पायलट और सह-पायलट आदि को भी साझा किया जाता है।
विमानन कंपनियों के बेड़े पर नजर रखने वाली वेबसाइट प्लेनस्पॉटर डॉट नेट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्पाइसजेट के बेड़े में कुल 53 विमानों में से वर्तमान में 13 बोइंग-737 और छह क्षेत्रीय जेट विमान परिचालन में हैं। विभिन्न कारणों से 34 विमान उड़ान नहीं भर रहे थे। स्पाइसजेट ने पांच अन्य विमानों के संबंध में 25 जुलाई को भी इसी प्रकार की घोषणा की थी। विमानन कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा, ‘‘स्पाइसजेट ने पांच और बोइंग 737 विमानों के लिए पट्टा समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे आगामी सर्दियों से पहले उसका बेड़ा और मजबूत हो जाएगा।''
बयान में कहा गया कि इनमें से अधिकतर विमान अक्टूबर में बेड़े में शामिल होने वाले हैं, जबकि कुछ के एक-दो सप्ताह पहले आने की उम्मीद है। स्पाइसजेट ने कहा कि वह 2025 की सर्दियों की कार्यक्रम सारणी आने से पहले और अधिक विमान पट्टे पर लेने के लिए चर्चा कर रही है। सर्दियों का सत्र हर साल अक्टूबर से शुरू होता है।