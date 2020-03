अमेरिकी में की थी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले राणा कपूर ने अमेरिका से एमबीए की डिग्री ली थी। इसके बाद से ही वो लगातार बैंकिंग सेक्टर से जुड़े रहे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बैंक ऑफ अमेरिका से की थी। यहां उन्होंने करीब 16 साल तक काम किया। Yes Bank की शुरुआत राणा कपूर ने साल 2004 में की थी। यस बैंक में इनके एक और बिजनेस पार्टनर अशोक कपूर की साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में मौत हो गई थी। इसके अलावा उनकी एक बेटी राखी कपूर बी इसी बैंक में बड़े पोस्ट पर काम करती थी।

