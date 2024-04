'कांग्रेस ने बांध रखे थे जवानों के हाथ, हमने कहा एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चलाएं', मुरैना में बोले PM मोदी

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने मुरैना में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास में बाधा डालती है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को देश के अन्य बीमारू राज्यों की कतार में खड़ा कर दिया। कांग्रेस वर्षों से आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित करने की साजिश रचती आ रही है। यही नहीं कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए।



पीएम मोदी ने कहा, "भाजपा के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है और कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। कांग्रेस की नीति है जो देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान करे, सबसे ज्यादा मेहनत करे, सबसे ज्यादा समर्पण करे, उसे सबसे पीछे रखो। इसलिए कांग्रेस ने वर्षों तक सेना के जवानों की 'वन रैंक वन पेंशन' जैसी मांग पूरी नहीं होने दी। हमने सरकार बनते ही 'वन रैंक वन पेंशन' को लागू किया। हमने सीमा पर खड़े जवानों की सुविधा की भी चिंता की। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा कि अगर एक गोली आती है तो 10 गोली चलनी चाहिए। अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए।"

#WATCH | Addressing the Vijay Sankalp Rally in Morena, Madhya Pradesh, Prime Minister Narendra Modi says, "Nothing is greater than the country for BJP. But for Congress, it is family first. Congress' policy is to keep the one who makes the maximum contribution, hard work and… pic.twitter.com/1mQlcHm39w — ANI (@ANI) April 25, 2024