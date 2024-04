अरुणाचल प्रदेश में भारी भूस्खलन से चीन सीमा को जोड़ने वाला राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा बह गया

नेशनल डेस्क: अरुणाचल प्रदेश में भारी भूस्खलन के कारण राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा बह गया है, जिससे चीन की सीमा से लगे जिले दिबांग घाटी से सड़क संपर्क बाधित हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 पर हुनली और अनिनी के बीच भारी भूस्खलन हुआ।

राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) ने राजमार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के लिए संसाधन जुटाए हैं। वर्तमान में भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार ने एक यात्रा परामर्श जारी किया है और कहा है कि बहाली प्रक्रिया में कम से कम तीन दिन लगेंगे।



अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घटना पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट किया, "हुनली और अनिनी के बीच राजमार्ग को व्यापक क्षति के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में जानकर परेशान हूं। जल्द से जल्द कनेक्टिविटी बहाल करने के निर्देश जारी किए गए हैं क्योंकि यह सड़क दिबांग घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है।" .

Massive landslide hits #ArunachalPradesh, washing away highway linking to the China border!



