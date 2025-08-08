Main Menu

आज का पंचांग- 8 अगस्त, 2025

Panchang: आज दिन है, शुक्रवार का, दिनांक 8 अगस्त 2025, शुक्ल पक्ष। हिंदू मास श्रावण, तिथि चतुर्दशी नक्षत्र  उत्तराषाढा रहेगा, आज का योग है आयुष्मान् और करण वणिज । आज के खास दिन पर सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और चंद्र  मकर

 Panchang: आज दिन है, शुक्रवार का, दिनांक 8 अगस्त 2025, शुक्ल पक्ष। हिंदू मास श्रावण, तिथि चतुर्दशी नक्षत्र  उत्तराषाढा रहेगा, आज का योग है आयुष्मान् और करण वणिज । आज के खास दिन पर सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और चंद्र  मकर  राशि में रहेंगे। आज का राहुकाल रहेगा सुबह 10 बजकर 47 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक। आज का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजकर 01 मिनट से दोपहर 12 बजकर 55 मिनट तक। आज का दिशाशूल पश्चिम की तरफ रहेगा। तो फिलहाल पश्चिम दिशा की ओर यात्रा टाल दें।

आज विशेष है वरलक्ष्मी व्रत, हयग्रीव जयन्ती

आज का महा उपाय है- कमल गट्टे की माला से 108 बार माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें

शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक
अमृत काल - सुबह 7 बजकर 57 मिनट से सुबह 9 बजकर 35 मिनट तक
अमृत काल - प्रातः 4 बजकर 1 से प्रातः 5 बजकर 37 मिनट तक (9 अगस्त)

दिन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
चर-सामान्य: 05:46 ए.एम से 07:26 ए.एम
लाभ-उन्नति: 07:26 ए.एम से 09:06 ए.एम
मृत-सर्वोत्तम: 09:06 ए.एम से 10:47 ए.एम
शुभ-उत्तम: 12:27 पी.एम से 02:07 पी.एम
चर-सामान्य: 05:27 पी.एम से 07:07 पी.एम

