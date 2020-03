हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। ज्योतिष गणना के मुताबिक एकादशी

हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। ज्योतिष गणना के मुताबिक एकादशी तिथि सुबह 11 बजकर 47 मिनट तक रहेगी और साथ ही द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी, जोकि अगले दिन सुबह 4 बजकर 35 मिनट तक रहेगी साथ ही शोभन योग रहेगा। इस दौरान किया गया कोई भी काम शुभ रहेगा और पूरा भी होगा। यात्रा के लिए ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। इसके साथ ही दोपहर पहले 11 बजकर 47 मिनट से लेकर अगले दिन की सुबह सूर्योदय तक राज योग रहने वाला है, जोकि बहुत ही शुभ साबित होगा। खासकर धार्मिक कामों के लिए तो ये योग बहुत अच्छा साबित होगा।



कुछ ज्योतिष विज्ञानों के अनुसार सुबह 10 बजकर 38 मिनट से शुरू होकर अगले दिन की सुबह 9 बजकर 5 मिनट तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। बता दें नक्षत्रों की श्रेणी में पुष्य नक्षत्र आठवां नक्षत्र है और ये एक बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। पुष्य का अर्थ होता है- पोषण करने वाला। इसके साथ ही फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस दिन व्रत करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। आज हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ खास उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति को शुभता की प्राप्ति होगी।

मेष- अगर आप अपने काम का दोगुना लाभ पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको आंवले के पेड़ को या उसके फल को स्पर्श करके प्रणाम करें। इसके साथ एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें।

वृष- अगर आप अपने जीवनसाथी की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको आंवले के पेड़ के तने पर सात बार सूत का धागा लपेटना चाहिए और साथ ही पेड़ के पास घी का दीपक जलाना चाहिए।



मिथुन- अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आज के दिन आपको आंवले के पेड़ को नमस्कार करें और आंवले के फल का दान करें।



कर्क- अगर ऑफिस में आपके विपरीत कोई स्थिति बन गई है, तो आज के दिन आपको आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और आंवले की जड़ की थोड़ी-सी मिट्टीलेकर माथे पर तिलक लगाना चाहिए।



सिंह- अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आपको उचित सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज के दिन आपको दूध में केसर और चीनी डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेकर एक विद्या यंत्र धारण करना चाहिए।



कन्या- अपने पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आज के दिन आपको श्री विष्णु भगवान के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है - ‘ऊँ नमो भगवते नारायणाय।’ इस प्रकार मंत्र जप के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें।



तुला- आज के दिन आपको 21 ताजा पीले फूल लेकर उनकी माला बनानी चाहिए और श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही भगवान को खोए की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आप जीवन के नए आयाम स्थापित करने में सफल होंगे।



वृश्चिक- बिजनेस संबंधी किसी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए और पूरे एक महीने तक उसकी देखभाल करनी चाहिए।



धनु- आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए और भगवान को एकाक्षी नारियल अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान को चढ़ाए एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर, संभालकर अपने पास रख लें। ऐसा करने से आपको जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी।



मकर- आज के दिन 11 छोटे बच्चों को आंवले की कैंडी या आंवले का मुरब्बा खाने के लिये देना चाहिए, साथ ही आंवला कैंडी या मुरब्बे का एक पैकेट या डिब्बा मन्दिर में भी भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी।



कुंभ- अगर आपको अपने विवाह के लिये या अपनी संतान के विवाह के लिये कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां आस-पास की भूमि को अच्छे से साफ करके, भूमि पर गोबर का लेप करें और पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें, फिर कलश को लाल या पीले रंग के साफ, कोरे कपड़े से ढक्कर, उस पर श्री विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखें, विधि-पूर्वक धूप-दीप जलाकर भगवान की पूजा करें।



मीन- मनचाहा प्यार पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको विधि-पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपना मनचाहा प्यार जरूर मिलेगा।