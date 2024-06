Apara Ekadashi 2024: आज इस तरह करें श्री हरि की पूजा, जीवन के हर क्षेत्र में पाएंगे कामयाबी

Edited By Prachi Sharma,Updated: 02 Jun, 2024 07:14 AM

पंचांग के अनुसार आज 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। हर माह में दो बार एकादशी का व्रत रखा जाता है और आज

Apara Ekadashi 2024: पंचांग के अनुसार आज 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। हर माह में दो बार एकादशी का व्रत रखा जाता है और आज ज्येष्ठ माह की पहली एकादशी है। आज के दिन व्रत रखने से जीवन की सभी परेशानी से छुटकारा मिलता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से जाने-अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मिलती है और अंत समय में व्यक्ति को नर्क द्वार का मुख नहीं देखना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज के दिन कुछ खास उपाय करने से श्री हरि का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन कौन से उपाय करने बहुत शुभ माने जाते हैं-

Put a lamp in every corner of the house घर के हर कोने में लगाएं दीपक

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर धन से जुड़ी किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आज के दिन शाम के समय घर की हर दिशा में दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से श्री हरि के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कभी भी धन की कमी नहीं देखनी पड़ती है।

Worship Lord Vishnu भगवान विष्णु का करें अभिषेक

अपरा एकादशी यानी आज के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध डालकर अभिषेक करें। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए ये उपाय सबसे ज्यादा कारगार साबित होता है।

Offer yellow sweets to Lord Vishnu भगवान विष्णु को लगाएं पीली मिठाई का भोग

जगत के पालनहर्ता को पीला रंग बहुत ही प्रिय है इसलिए उनको आज के दिन पीली रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। इस उपाय को करने से भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बरसाते हैं।

Worship the Peepal tree पीपल के पेड़ की करें पूजा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवी-देवताओं का वास होता है। ऐसे में आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद जल अर्पित करें