Merry Christmas: 700 वर्ष पहले हो गई थी प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी

Merry christmas 2024: क्रिसमस दिवस (बड़ा दिन) विश्व भर में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में बड़ी श्रद्धा, विश्वास और धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस अर्थात ‘बड़ा दिन’ का अर्थ दिन की लम्बाई से नहीं बल्कि एक महान पवित्र शख्सियत की पैदाइश को याद करने के दिन से है। क्रिसमस का दिन नबियों द्वारा प्रभु यीशु मसीह के संबंध में की भविष्यवाणियों के पूरा होने का दिन है। नबियों द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में यशायाह नबी ने इस प्रकार लिखा है कि, ‘‘हमारे लिए एक बालक जन्मा और हमें एक बालक बख्शा गया, साम्राज्य उसके कंधों पर होगा, उस का नाम इस प्रकार पुकारा जाएगा : अचरज, सलाहु, शक्तिमान, परमेश्वर, अनादि पिता, शांति का राजकुमार (यशायाह 9: 6)।’’

‘‘प्रभु अर्थात परमेश्वर तुम्हें एक चिह्न देगा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी ’’ (यशायाह 7 :14)।

What is the history of Yeshu: मीकाह नबी ने यीशु के आगमन के संदर्भ में इस प्रकार भविष्यवाणी की थी, ‘‘परन्तु बैतलहम अफरावाह, तू यहूदा का सब से छोटा नगर है, तेरा परिवार बहुत छोटा है और उंगलियों पर गिना जा सकता है परन्तु ‘इसराईल का हाकिम’ तेरे में से मेरे लिए निकलेगा जिसका प्रारम्भ बहुत समय पहले प्राचीन समय से ही हो गया था’’ (मीकाह 5:2)।

Happy christmas 2024: पवित्र बाइबल की पुस्तक ‘भजन संहिता’ में इस प्रकार लिखा हुआ है कि ‘‘तरशिश और टापुओं के राजा भेंट लाएंगे, शबा व शबा के राजे नजराने पहुंचाएंगे, अपितु सभी राजा उसके आगे मस्तक झुकाएंगे, अन्य जातियां उसकी सेवा करेंगी (भजन संहिता 72 : 10-11)

अर्थात उस समय बाहर के लोग, अन्य धर्मों के लोग उसे दंडवत करेंगे। कई स्थानों पर लिखा है कि दूर-दूर के देशों के राजा, ज्योतिषी व अन्य जातियों के लोग उसके आगमन की खुशी में भेंटें ले कर आएंगे और उसे सजदा करेंगे।

Happy Christmas Day: उपरोक्त सारी भविष्यवाणियां जो नबियों ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में 700 वर्ष पहले की थीं तो 2018 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने इसराईल देश के यरूशलम के शहर बैतलहम में कुंवारी मरियम, जिसकी सगाई यूसुफ से हुई थी और जो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, की कोख से जन्म लिया। इस मौके पर आसमान पर बड़ी रोशनी वाला एक नूरानी सितारा दिखाई दिया, जिसे देखकर पूरी दुनिया के चारों कोनों से ज्योतिषी उसे माथा टेकने के लिए आए और यीशु के चरणों में सोना, मुर और लोबान आदि भेंट किए।

Merry Christmas 2024: प्रभु यीशु मसीह साढ़े तैंतीस वर्ष इस धरती पर रहे। 30 वर्ष की आयु तक वह अपने माता-पिता की सेवा में रहे और अपने जीवन के अंतिम साढे़ तीन वर्ष वह लोगों की रूहानी सेवा में रहे। इस समय उन्होंने प्रेम, सद्भावना, शांति एवं भाईचारक सांझ का संदेश दिया। वहां उन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा स्वर्ग के राज से भी जागृत करवाया और उसमें दाखिल होने के लिए तैयार होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ‘‘स्वर्ग के राज में दाखिल होने के लिए अपना मन फिराओ, बुरे कार्यों को छोड़ो और पापों से तौबा करो। प्रभु यीशु मसीह 2018 वर्ष पहले मनुष्य के रूप में धरती पर आए। परमेश्वर का अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेजने का उद्देश्य मनुष्य को शैतान की गुलामी से आजाद करवा कर पाप की दलदल से निकाल कर स्वर्ग के राज के लिए तैयार करना था।

Happy Merry Christmas Day 2024: प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर का वह अहम उद्देश्य अपनी बहुमूल्य कुर्बानी देकर पूरा किया जिस कारण आज सम्पूर्ण विश्व में प्रभु यीशु मसीह को क्रिसमस उत्सव के रूप में याद किया जा रहा है।