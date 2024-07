Devshayani Ekadashi: देवशयनी एकादशी के दिन इस जगह रखें तुलसी का पत्ता, आने वाला समय हो जाएगा खुशहाल

Edited By Prachi Sharma,Updated: 11 Jul, 2024 06:35 AM

पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु निद्र लोक में चले जाते हैं और चातुर्मास लग जाता है। तभी इससे अगले

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Devshayani Ekadashi: पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु निद्र लोक में चले जाते हैं और चातुर्मास लग जाता है। तभी इससे अगले चार महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किये जाते हैं। इस बार ये व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से श्री हरि की पूजा करता है उसका जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाती है। वहीं अगर इस दिन तुलसी के कुछ खास उपाय कर लिया जाए तो आपका वर्तमान और आने वाला भविष्य भी बहुत सुखमय बन जाता है। तो चलिए आज इस आर्टिकल में जानते हैं तुलसी के कुछ विशेष उपाय।

Keep basil leaves in this place इस जगह रखें तुलसी के पत्ते

वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी दिशाएं बताई गई हैं जहां पर सबसे ज्यादा नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वो जगह है रसोई, घर का मंदिर, घर की पूर्व दिशा, घर का अग्नि कोण, घर का मुख्य द्वार आदि।

ये स्थान बेहद ही पवित्र माने जाते हैं। अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन इस जगह तुलसी के पत्ते रखते हैं तो आप भगवान विष्णु प्रिय की लिस्ट में आ जाते हैं।

अगर आप एकादशी के दिन इस उपाय को करते हैं तो जीवन का ऐसा कोई दुःख नहीं तो भगवान विष्णु की कृपा से दूर न हो जाए। इसी के साथ ऐसा करने से आपका जीवन तो खुशहाल बना ही रहता है, साथ में मां लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं।

Do not do these things on Devshayani Ekadashi देवशयनी एकादशी पर न करें ये काम

तुलसी पौधे के अंदर मां लक्ष्मी का वास होता है और एकादशी के दिन मां लक्ष्मी भी निर्जला व्रत रखती हैं। इस वजह से एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाने की मनाही होती है।

तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय होती है। इस वजह से एकादशी के दिन इसे तोड़ने से परहेज करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं।

वैसे तो हर दिन साफ़-सफाई रखना बेहद ही जरुरी है लेकिन खास तौर पर एकादशी के दिन सफाई का खास ध्यान रखना। चाहिए

एकादशी के दिन कभी भी काले रंग पहन के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास बना रहता है।