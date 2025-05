Vastu Tips: बरकत और खुशहाली के लिए घर की इस दिशा में रखें पानी से भरा मटका

Edited By Prachi Sharma,Updated: 07 May, 2025 01:31 PM

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पानी से भरा मिट्टी का मटका रखना शुभ माना जाता है। इसे सही दिशा में रखने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। मिट्टी के मटके का उपयोग भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। यह न केवल जल को शुद्ध और ठंडा रखता है बल्कि वास्तु शास्त्र में इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। मिट्टी में पृथ्वी तत्व का गुण होता है, जो स्थिरता और स्थायित्व का प्रतीक है। जब इसमें जल तत्व जुड़ता है, तो यह संतुलन और शांति का वातावरण बनाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि पानी से भरा मटका किस दिशा में रखना चाहिए और इसके लाभ क्या हैं।

किस दिशा में रखें मटका ?

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, पानी से भरा मिट्टी का मटका उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है, जो धन के देवता हैं। यहां मटका रखने से आर्थिक स्थायित्व और तरक्की में वृद्धि होती है।

उत्तर-पूर्व दिशा का महत्व

उत्तर-पूर्व दिशा जल तत्व की दिशा मानी जाती है। यहां पानी से भरा मटका रखने से शांति, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि बनी रहती है।

उत्तर-पूर्व दिशा में मटका रखने के लाभ:

इस दिशा में रखा गया मटका धन की आवक को बढ़ाता है और व्यर्थ खर्चों में कटौती करता है।

यह दिमाग को शांत रखने में मदद करता है और तनाव को दूर करता है।

सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है।

पारिवारिक सदस्यों के बीच संबंध बेहतर होते हैं।

मटके को रखने के समय इन बातों का रखें ध्यान

मटके को समय-समय पर साफ करते रहें। गंदा मटका नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है।

मटके में हमेशा ताजा पानी रखें। बासी पानी से नकारात्मकता उत्पन्न होती है।

मटका ऐसी जगह रखें जहां आने-जाने में बाधा न हो।