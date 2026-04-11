Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Dhanu Rashifal 12 April : सावधान धनु राशि ! 12 अप्रैल को सितारों की चाल में है बड़ा ट्विस्ट, जानें क्या चमकेगा आपका भाग्य?

Dhanu Rashifal 12 April : सावधान धनु राशि ! 12 अप्रैल को सितारों की चाल में है बड़ा ट्विस्ट, जानें क्या चमकेगा आपका भाग्य?

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 03:10 AM

dhanu rashifal 12 april

धनु राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन बेहद चौंकाने वाला साबित हो सकता है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की स्थिति आज सितारों के एक 'अजीब ट्विस्ट' के साथ मेल खा रही है।

Dhanu Rashifal 12 April : धनु राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन बेहद चौंकाने वाला साबित हो सकता है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की स्थिति आज सितारों के एक 'अजीब ट्विस्ट' के साथ मेल खा रही है। यह दिन आपको एक तरफ बड़ी राहत दे सकता है, तो दूसरी तरफ अचानक से एक नई चुनौती पेश कर सकता है।

सितारों का ट्विस्ट: क्या है वो बड़ा बदलाव?
आज आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर ग्रहों की एक दुर्लभ युति बन रही है। इसका मतलब यह है कि जो काम आप पिछले कई महीनों से करने की कोशिश कर रहे थे और सफल नहीं हो पा रहे थे, वह आज अचानक से पूरा हो जाएगा। लेकिन सावधान! यह सफलता अपने साथ एक शर्त लेकर आएगी—आज आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना होगा, वरना बना-बनाया काम बिगड़ सकता है।

करियर और व्यापार
नौकरीपेशा: ऑफिस में आज माहौल थोड़ा गर्म रह सकता है। आपके बॉस आपसे किसी पुराने प्रोजेक्ट का हिसाब मांग सकते हैं। यदि आप शांत रहकर जवाब देंगे, तो शाम तक आपकी प्रशंसा होगी और Promotion के रास्ते खुलेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन 'इंतजार करो और देखो' की नीति वाला है। किसी भी नए दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। शाम के समय कोई अनपेक्षित मुनाफा आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहेगा। अचानक धन लाभ के योग तो हैं, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या वाहन की मरम्मत पर अप्रत्याशित खर्च भी हो सकता है। आज उधार देने से बचें, क्योंकि दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना कम है।

और ये भी पढ़े

लव लाइफ और परिवार
पारिवारिक मोर्चे पर आज सितारों का ट्विस्ट सुखद रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचाएगा। लव लाइफ की बात करें तो पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर हल्की बहस हो सकती है, लेकिन डिनर डेट या साथ में वक्त बिताने से सब ठीक हो जाएगा।

सेहत और ऊर्जा
धनु राशि के लोग आज ऊर्जा से भरे रहेंगे, लेकिन पैर में चोट या जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। भारी सामान उठाने से बचें और रात को भरपूर नींद लें।

आज का विशेष उपाय 
आज के ट्विस्ट को अपने पक्ष में करने के लिए सुबह स्नान के बाद केसर का तिलक माथे पर लगाएं। साथ ही, किसी मंदिर में जाकर पीले रंग की मिठाई या चने की दाल का दान करें। भगवान विष्णु की आराधना करना आज आपके लिए भाग्य के द्वार खोल देगा।

शुभ रंग: पीला और भगवा

शुभ अंक: 3 और 9

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!