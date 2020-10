वैसे तो गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस रोज़ उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या आप जानते हैं गुरुवार को मां लक्ष्मी की पूजा और कुछ खास काम करने से

Doing this on a Thursday will make you rich: वैसे तो गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस रोज़ उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या आप जानते हैं गुरुवार को मां लक्ष्मी की पूजा और कुछ खास काम करने से वे सदा आपके घर में वास करती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर को साफ करने के बाद चावल के लेप से रंगोली सजाएं, मां लक्ष्मी के चरण जरूर बनाएं। महालक्ष्मी संग भगवान विष्णु की पूजा कर सुबह और शाम को दीपदान करें।



Guruwar Ke Upay: किसी सुहागन स्त्री को गुरुवार के दिन सुहाग अथवा शृंगार प्रसाधन देने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं।



brahspativaar ke upay: गुरुवार को घर के बच्चे तथा कुंवारी कन्याएं हल्दी मिश्रित चावल चिड़ियों को खिलाएं तो ग्रह पीड़ाओं का शमन होता है और घर में सुख शांति आती है।



बरगद अथवा बड़ के ताजे तोड़े पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर पुष्य नक्षत्र में घर में रख लें, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।



व्यापार संबंधी पत्रचार करते समय उस पर हल्दी अथवा केसर के छीटें लगा लिया करें।



महिलाओं का आदर करने से तथा कुंवारी कन्याओं को (दस वर्ष से कम उम्र की) देवी स्वरूप मानकर प्रसन्न करने से सुख-समृद्धि की वृद्धि होती है।