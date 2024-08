Friday Special: शुक्रवार के दिन किये गए ये उपाय बना सकते हैं आपको करोड़पति

Edited By Prachi Sharma,Updated: 02 Aug, 2024 12:12 PM

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम और सुंदरता का कारक माना जाता है। कुंडली में अगर ये सही हो तो व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। वहीं कुंडली में शुक्र की थोड़ी सी भी खराबी जीवन

Friday Special: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम और सुंदरता का कारक माना जाता है। कुंडली में अगर ये सही हो तो व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। वहीं कुंडली में शुक्र की थोड़ी सी भी खराबी जीवन की सुख-समृद्धि को खत्म कर देती है। अगर आपके जीवन में शुक्र कमजोर है तो इन उपायों द्वारा आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हो।

अगर तो शुक्र शरीर पर खराब हो तो व्यक्ति लोअर एब्डोमन की परेशानियों से घिरा रहता है। किडनी का कोई भी रोग या फिर शुगर की बिगड़ना भी शुक्र खराब की वजह से हो सकता है। स्किन में आ रही परेशानियां भी शुक्र की वजह से होती हैं। शुक्र खराब होता है तो इंसान का चेहरा बुझा-बुझा रहता है और व्यक्ति के शरीर में से एनर्जी खत्म सी हो जाती है।

शुक्र जब खराब होते हैं तो पति-पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ सा जाता है। शुक्र खराब तो है शादी होने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खराब शुक्र वाले लोगों रिश्ते दिखने बंद हो जाते हैं।

शुक्र जब काम खराब करते हैं तो उस व्यक्ति के काम को कोई देख नहीं पाता है। खराब शुक्र होने की वजह से व्यक्ति का काम बढ़ना बंद हो जाता है। नौकरीपेशा लोगों की प्रमोशन भी रुक जाती है। खराब शुक्र वाले लोग अक्सर यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम कमाते तो बहुत है लेकिन पता नहीं कहा चला जाता है।

How to identify people with bad Venus खराब शुक्र वाले लोगों को कैसे पहचानें

खराब शुक्र वाले लोग बहुत लाउड फैशन करते हैं। जो लोग बहुत ही ज्यादा शो ऑफ करते हैं उनका शुक्र खराब रहता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि खराब हैं तो उसके नतीजे भी शुक्र की खराबी के रूप में दिखाई देते हैं। शनि के अलावा अगर बुध खराब हैं तो शुक्र खराब होने की भी सम्भावना बढ़ जाती है।

How to correct bad venus खराब शुक्र को कैसे सही करें

शुक्र जानवरों में गाय होते हैं। चीजों में शुक्र जो होते हैं तो ज्वार के दाने या चरी होती है। अगर इन्हें गाय को खिलाया जाए तो शुक्र बहुत ही जल्दी मजबूत हो जाते हैं।

अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनना भी शुक्र का सबसे कारगर उपाय है। इसके अलावा शुक्र के कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप घर के वास्तु द्वारा ठीक कर सकते हैं। घर का साउथ-ईस्ट एरिया जिसे अग्नि कोण भी बोला जाता है। इसे शुक्र का एरिया बोला जाता है। इस जगह पर यदि आप रूम फ्रेशनर रखने का काम करते हैं तो ये शुक्र को सही करने का सबसे आसान उपाय है।

रात में सोते समय अपनी नाभि पर ओलिव आयल लगा कर सोना भी आपके खराब शुक्र को सही करने का काम करता है। शुक्र को सही रखने के लिए घर की स्त्री की हमेशा बात मानें।

शुक्र को सही रखने के लिए शुक्रवार के दिन दही का दान करें।

जिस कमरे में आप सोते हैं तो वहां से डार्क रंग की चीजें हटा दें।