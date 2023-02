Kalashtami: आज के दिन करें ये खास उपाय, मिलेगा शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा

भगवान भैरों के भक्तों के लिए मासिक कालाष्टमी का दिन बहुत ही खास होता है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव के रौद्र रूप भैरों बाबा की पूजा की जाती है। इन्हें भोलेनाथ का पांचवा अवतार कहते हैं। प्रत्येक माह की अष्टमी तिथि को

Kalashtami 2023: भगवान भैरों के भक्तों के लिए मासिक कालाष्टमी का दिन बहुत ही खास होता है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव के रौद्र रूप भैरों बाबा की पूजा की जाती है। इन्हें भोलेनाथ का पांचवा अवतार कहते हैं। प्रत्येक माह की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। भैरों बाबा की पूजा करने वाले व्यक्ति को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता और शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। आज के दिन शिवालय में पूजा करके बाबा काल भैरव का आह्वान किया जाता है। कहते हैं कालाष्टमी के दिन काल भैरव में त्रिदेव की शक्तियां समाहित रहती हैं। तो आइए जानते हैं आज के दिन कौन से उपाय करने से शत्रुओं से सदा के लिए छुटकारा मिलता है।



Kalashtami special upay: To get rid of enemies शत्रुओं से पीछा छुड़ाने के लिए: बहुत कोशिशों के बाद भी शत्रुओं से मुक्ति नहीं मिल पा रही तो आज के दिन बटुक भैरव पंचर कवच का पाठ करें। विजय प्राप्ति के लिए ये बहुत ही फलदायक माना जाता है।



To get Lakshmi लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए: लक्ष्मी प्राप्ति के लिए काल भैरव के सामने या फिर भगवान शिव के समक्ष चौमुखी दीपक लगाकर श्री शिव दारिद्रयदहन स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है और कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता।



To get rid of fear भय से मुक्ति पाने के लिए: अगर मन में किसी बात का डर बैठ गया है या फिर दिन-रात अकाल मृत्यु का भय सताता है तो दिन या रात किसी भी समय काल भैरव के इस मंत्र का जाप करना चाहिए।



Kala Bhairava Mantra काल भैरव मंत्र: ओम ह्रीं बं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरूकुरू बटुकाय ह्रीं



Ketu Remedy केतु को शांत करने के लिए: केतु को शांत करने के लिए आज के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से केतु का प्रभाव कम हो जाता है।



Importance of Kalashtami fast कालाष्टमी व्रत का महत्व: काल भैरव को कलयुग का देवता कहते हैं। इनकी पूजा करने से जीवन में कभी भी भय का सामना नहीं करना पड़ता। कालाष्टमी के दिन व्रत रखने से शत्रुओं के साथ-साथ सभी रोगों और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।