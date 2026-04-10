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Kanya Rashifal 12 April : शेर की तरह दहाड़ेंगे कन्या राशि वाले ! 12 अप्रैल को मिलेगी कोई ऐसी खुशखबरी, जिसे सुनकर झूम उठेंगे आप

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 02:11 AM

kanya rashifal 12 april

कन्या राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं रहने वाला है। आमतौर पर सौम्य और शांत रहने वाले कन्या राशि के जातक आज एक अलग ही ऊर्जा में नजर आएंगे।

Kanya Rashifal 12 April : कन्या राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं रहने वाला है। आमतौर पर सौम्य और शांत रहने वाले कन्या राशि के जातक आज एक अलग ही ऊर्जा में नजर आएंगे। ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि आज आप न केवल अपनी बात मनवाएंगे, बल्कि आपकी सफलता की गूंज विरोधियों के कान तक पहुंचेगी।

खुशखबरी का दिन: झूम उठेगा मन
आज का सबसे बड़ा आकर्षण वह सरप्राइज है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह खुशखबरी आपके करियर, विदेश यात्रा या परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन से जुड़ी हो सकती है। कोई अटका हुआ सरकारी काम या कानूनी फैसला आपके पक्ष में आने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।

कार्यक्षेत्र में 'शेर' जैसी दहाड़
आज आप ऑफिस या बिजनेस में दबदबा बनाए रखेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और सटीक विश्लेषण आपको दूसरों से मीलों आगे ले जाएगा। यदि आप किसी प्रेजेंटेशन या मीटिंग का हिस्सा हैं, तो आपकी बातों का जादू अधिकारियों पर चलेगा।
 बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है जो भविष्य में भारी मुनाफा देगी।

आत्मविश्वास और व्यक्तित्व
बुध के प्रभाव के कारण आपकी वाणी में आज गजब का आकर्षण होगा। आज आप अपनी कूटनीति से कठिन से कठिन स्थिति को अपने पक्ष में कर लेंगे। जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, आज उन्हें आपकी असली ताकत का अंदाजा हो जाएगा।

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आर्थिक और पारिवारिक स्थिति
अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है। घर का माहौल उत्सव जैसा रहेगा। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और भी गहरे होंगे और आप साथ मिलकर भविष्य की कोई बड़ी योजना बना सकते हैं।

सावधानी और सेहत
अत्यधिक उत्साह में आकर अपनी गुप्त योजनाएं किसी के साथ साझा न करें। सेहत के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन पाचन का ध्यान रखें और ज्यादा गरिष्ठ भोजन से बचें।

आज का विशेष उपाय 
अपनी सफलता को बरकरार रखने के लिए आज के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा (घास) अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें। साथ ही, किसी जरूरतमंद को हरे मूंग का दान करना आपके भाग्य को और अधिक बल प्रदान करेगा।

शुभ रंग: धानी और हल्का पीला

शुभ अंक: 5 और 7

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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