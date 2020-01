हिंदू धर्म के अनुसार बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि हर काम को शुरू

हिंदू धर्म के अनुसार बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि हर काम को शुरू करने से पहले इन्हीं का पूजन होता है, ताकि हर काम बिना किसी विघ्न के पूरा हो सके। श्री गणेश संहिता के अनुसार मंगलमूर्ति गणेश सभी देवताओं में अपनी कुशाग्र बुद्धि व विवेक के कारण सबसे पहले पूजे जाते हैं। माना जाता है कि धन संबंधित परेशानियां या अन्य कोई समस्या हो तो बुधवार के दिन भगवान श्रीगणेश जी का पूजन करने से हर समस्या दूर हो जाती है। आज हम आपको उनकी कृपा पाने के लिए कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं।



मंगलमूर्ति श्री गणेश जी सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं, कहा जाता है की इनका ध्यान करने मात्र से व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियां हल हो जाती है। इसी कारण तो किसी भी शुभ मांगलिक कार्यों को आरंभ करने से पहले श्री गणपति जी का न सिर्फ आवाहन किया जाता है बल्कि उनकी विशेष पूजा-अर्चना भी की जाती है। अगर आप अपने सभी विघ्नों का नाश चाहते है तो आज रात को 8 बजे से लेकर 11 बजकर 30 मिनट के बीच नाचे दिये गये इन दो उपायों को एक बार जरूर अपनाएं, शायद आपका जीवन इससे बदल जाए।

पहली पूजा-

बुधवार की रात को श्रीगणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करने के बाद 12 नामों का जप 108 बार मोती या लाल चंदन की माला से करें। ऐसे करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। नारद संहिता के अनुसार गणेश जी के इन 12 नामों का ध्यान करने से वे अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश की कृपा से हर कामनाएं पूरी होने लगती है।



12 नाम

सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्न-नाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन।

दुसरा उपाय-

अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से परेशान है तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को गाय का घी और गुड़ दोनों को मिलाकर भोग लगाएं। ऐसा करने से घर परिवार में तेजी से धन बढ़ने लगता है और गणेश जी की कृपा से सारे कार्य भी निर्विघ्न रूप से संपन्न होने लगते हैं।