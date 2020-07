शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Tip of the day: टिप ऑफ़ द डे- प्रेम रिश्तों को मधुर बनाने के लिए एक शहद की 250 ग्राम की बोतल लें, उसमें अपनी और अपने पार्टनर की फोटो डाल दें और सिल्वर कपड़े से लपेट दें और उसको अपने घर के साऊथ वेस्त कोने में रख दें। मेष- आज आपके प्रेम संबंधो मे नवीनता आएगी, अपने लवमेट को खास महसूस करवा सकते है और नवीन शादीशुदा जातक बाहर जाकर अच्छा समय बिताएंगे। वृष- जो लोग कुछ दिनों से अपने प्रेम संबंधो को लेकर कमज़ोर महसूस कर रहे हैं उन्हें अपने दिमाग चल रहे नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना होगा। विवाहित जातकों या दापंत्य जीवन में प्यार और रोमांस बढ़ेगा। मिथुन- अपने लवमेट का भरपूर साथ मिलेगा जिसके चलते आप भी उनको खुश करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप उन्हें कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। शादीशुदा जातकों के पास अचानक पैसा आ सकता है और बाकि का आपके लिए सामन्य। कर्क- आज अपने पाटर्नर को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे, जिसके चलते अपने प्रेम संबंधो में भटक भी सकते हैं। विवाहिता लोगों को अपने जीवन साथी की अहमियत को समझना होगा नहीं तो रिश्तो में कड़वाहट पन को आएगा साथ ही साथ संबंध कमज़ोर होंगे। सिंह- आज अपने पार्टनर से की हुई अपेक्षा पूरी हो सकती है। मगर ध्यान रहे ऐसी कोई बात न करें, जिससे पार्टनर नराज़ हो। मैरिड लोग आपका जीवनसाथी हर कदम पर आज आपका साथ देगा। जिससे आपको हर कार्य करने में साहस मिलेगा। कन्या- घर में चल रही परेशानियों के चलते आप अपने लवमेट को समय न दें पाने के कारण अनबन हो सकती है। तो वहीं शादीशुदा जातकों मे किसी लड़ाई हो सकती है। गुस्से पर संयम रखने की कोशिश करें। तुला- आपके खराब मूड का हरज़ाना प्रेमी को भुगगतना होगा। किसी छोटी सी बात पर अधिक लड़ाई होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों के घर आज शादी की बात भी चल सकती है। शादीशुदा लोगों की बात करें, तो इनके लिए अपने रिश्त की अहमियत को समझना बेहद आवश्यक साथ ही एक-दूसरे की सहेत का भी ख्यान रखें। वृश्चिक- इस राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। पार्टनर से मिलना हो सकता है। दिस की सारी बातें शेयर करने का मौका मिल सकता है। विवाहित जातक को विवादों से बच्चों और अपने जीवन साथी को बचाकर रखना आवश्यक। धनु- आपको अपने प्रेम संबंध को समझना होगा, पार्टनर पर बेकार का शक करना बंद करें। इससे प्रेम संबंध पहले से बेहतर और गहरे होंगे। विवाहित जातकों के पिछले चल रहे विवादों को खत्म करने के लिए आझ का दिन अच्छा है, रिश्ते मजबूत होंगे। मकर- आज का दिन आपके लिए प्यार भरा, कोई खास पर्सन लाइफ में दस्तक दे सकता, जिसका आपको इंतज़ार है। शादीशुदा जातकों की दिन की शुरुआत अच्छी ने रहेगी, मगर जैसे-जैसे दिन बीतेगा घर में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। कुंभ- नवीन प्रेम संबंधों का समय अच्छा है। बाीत चुके कले को आज में आने दें, इससे रिश्तों में गलतफमियां आ सकती हैं, यहां तक कि रिश्ता टूट भी सकता है। शादीशुदा जीवन को लोगों की बुरी नज़र से बचाकर रखें, दूरियां पनप सकती हैं बन सकती है। मीन- अपने प्रेम संबंधों को मज़बूत करने के लिए झूठ का सहारा न लें। वरना पार्टनर को खो सकते हैं। रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से प्रगाढ़ करने के प्रयास करें। मैरिड कपल्स के जीवन में बदलाव आने वाला है, मगर ये चेंज अच्छा होगा या बुरा वक्त ही बताएगा। अंकित शर्मा adityaastro111@gmail.com

