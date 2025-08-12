लव राशिफल 13 अगस्त - सावन का महीना, पवन करे शोर

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रोन मूवी से आकर्षित होकर लव लाइफ में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, खामोशियां भी

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति रिश्ते में कड़वाहट पैदा करने की कोशिश कर सकता है। पार्टनर के साथ ब्रेकअप होने की संभावना है। सिंगल परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं।



मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज साथी के साथ किसी रोमांटिक जगह पर घूमने जाएंगे, जज़्बात की आंधी मदहोश करेगी। सिंगल क्रश को प्रपोज करने के बारे में सोच सकते हैं।



कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज ऑफिस के वर्कलोड और घर की टेंशन से दूर अपने प्रेम की दुनिया में खोए रहेंगे। साथी का साथ किसी हसीन सपने से कम नहीं लगेगा। सिंगल समय की कमी के चलते खुद पर ध्यान नहीं देंगे।



कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज प्यार भरे पलों को हमेशा तरोताज़ा बनाए रखने के लिए साथी कुछ खास प्लान करेंगे। जिससे आपकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। सिंगल साइकेट्रिस्ट से संपर्क करेंगे।



तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज लव लाइफ में चल रहे तनाव से पूरी तरह बचने के लिए आसान तरकीब खुशियों की बहार लेकर आएगी। सिंगल की अनजाने में की गई नादानी सेहत और सुंदरता बिगाड़ सकती है।



वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज साथी की एक मुस्कान सारे दिन की थकान दूर कर देगी। पार्टनर बोरिंग हो रही लव लाइफ को रोमांटिक बनाने की कोशिश करेंगे। सिंगल अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे।



धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज साथी के मूड में आया बदलाव लव लाइफ को पहले से मजबूत करेगा। मैरिड कपल्स को साथी के साथ अकेले में समय बिताने का मौका मिलेगा। क्रश को अपने पास बैठा देखकर सिंगल की दिल की धड़कने तेज हो जाएंगी।



मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) जिनके रिश्ते में धीरे-धीरे दूरियां आने लगी थी, उनकी लव लाइफ सामान्य होने की कगार पर आने लगेगी। सिंगल तनाव को करेंगे टाटा और खुद के लिए खोजेंगे नया साथी।



कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज बोरिंग लव लाइफ को रोमांटिक बनाने के लिए साथी की शरारत आपको दीवाना कर जाएगी। सिंगल छुप-छुप कर क्रश को देखने का प्रयास करेंगे पर फिर भी पकड़े जाएंगे।



मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज आपको खुश करने के लिए साथी तनाव में रहने पर भी रोमांटिक होने का दिखावा करेंगे। सिंगल का कोई करीबी उनकी लव लाइफ का दुश्मन बन जाएगा, सावधान रहें।