Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • लव राशिफल 14 अगस्त - मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है

लव राशिफल 14 अगस्त - मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 13 Aug, 2025 02:08 PM

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज साथी के प्यार भरे स्पर्श से लव हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। जिससे मूड रोमांटिक हो जाएगा और थकान भी पल भर में

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज साथी के प्यार भरे स्पर्श से लव हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। जिससे मूड रोमांटिक हो जाएगा और थकान भी पल भर में छूमंतर हो जाएगी। एक्स से फिर से करीबियां बढ़ेंगी।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) विवाहित लोग अपनी शादीशुदा जीवन का पूरा आनंद लेंगे। जो लोग रिलेशन में थे, वो एक्स से माफी मांग कर नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। सिंगल किसी के प्यार में कैद होने को तैयार रहेंगे।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज का दिन बहुत थकान भरा रहने वाला है। अकेले रहने का मन होगा लेकिन साथी से मिली जादू की झप्पी रिलैक्स महसूस करवाएगी। सिंगल की अपने मित्र से नज़दीकियां बढ़ेंगी।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज साथी आपके साथ प्यार भरे लम्हों को दोबारा जीने की इच्छा जाहिर करेंगे। नीरस सी हो रही लव लाइफ में कई गुदगुदाते रंग भरेंगे। सिंगल को क्रश का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना है।  

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज साथी पर प्यार का नशा ऐसा छाएगा की कोई भी दवा काम नहीं आएगी, नज़दीकियों की गर्माहट से पिघलेंगे। सिंगल को ऐसा लगेगा की एक्स हर पल साथ है।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)  पार्टनर अपने लाइफस्टाइल में पूरी तरह से बदलाव कर आपको हैरान कर देंगे। उनके बदले-बदले मिजाज आपके दिल में प्यार के तार बजाएंगे। सिंगल मैरिज काउंसलर से संपर्क करेंगे।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज साथी अंतरंग पलों का रोमांच बनाए रखने के लिए बेडरूम में खास तोहफा देंगे। सिंगल योगा व मेडिटेशन के जरिए एक्स के भुलाने का प्रयास करेंगे।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज साथी के साथ सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना हो सकता है, जिससे उजड़े चमन में बहार आने के पूरे-पूरे चांस हैं। सिंगल न चाहते हुए भी जबरदस्ती के रिश्ते में बंध सकते हैं।  

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) जो रिलेशन में हैं, वो एक-दूसरे के साथ फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। अन्य पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जाने का मौका मिलेगा। सिंगल को कोई प्यार भरी नज़रों से देखेगा।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज आपको महसूस होगा लव लाइफ बोरिंग होती जा रही है। साथी किसी चिकित्सक से मिलने का मन बनाएंगे। सिंगल समय रहते अपने अकेलेपन पर ध्यान न देंगे तो अकेलापन हावी होने लगेगा।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज साथी के साथ रोमांटिक बातें तो होंगी पर एक-दूसरे के करीब आने का मौका नहीं मिलेगा। सिंगल दिन में ही क्रश के साथ शादी के सपने देखेंगे।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज किसी करीबी की परेशानी आप दोनों के रोमांस को फीका कर देगी। सिंगल अपने जीवन में स्ट्रेस की नो एंट्री कर खुद को खुश रखने का भरपूर प्रयास करेंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!