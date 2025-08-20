Main Menu

लव राशिफल 20 अगस्त - सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज साथी की प्यार भरी मुस्कान आपको घायल कर देगी। लव लाइफ में रोमांस की गर्माहट बनेगी। पार्टनर

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज साथी की प्यार भरी मुस्कान आपको घायल कर देगी। लव लाइफ में रोमांस की गर्माहट बनेगी। पार्टनर के सामने अपने दिल के जज्बात एक्सप्रेस करने के लिए समय उत्तम है। 

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) साथी की तारीफ करने का अंदाज आपके दिल को छू जाएगा। सिंगल को अच्छा टाइम पास मिलेगा, जिससे दिल तो बहलेगा लेकिन लव बॉन्ड नहीं बन पाएगा।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज साथी से रोमांटिक सा गिफ्ट मिलेगा। लव लाइफ में गजब की संतुष्टि का अनुभव करेंगे। सिंगल अपने प्यार की तलाश में हर संभव प्रयास करेंगे लेकिन मामला ठंडा ही रहेगा।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज साथी के साथ बहुत सारा क्वालिटी रोमांटिक टाईम बिताने का मौका मिलेगा। जिसमें दोनों कुछ नया ट्राइ कर प्यार की मस्ती में खोए रहेंगे। सिंगल को अपना अधूरा प्यार मिलेगा।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) अपने रोमांस को तरोताजा करने के लिए स्थान परिवर्तन करने का मन बनाएंगे। सिंगल लव लाइफ को एंजॉय करने की चाह में गलत संगत में पड़ सकते हैं। 

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) साथी के साथ चल रही गलतफहमियों को दूर करने के लिए लाइफ में उनकी क्या वैल्यू है, उन्हें बताएंगे। दिल की बात जुबान पर लाने से संबंधों में सुधार होगा। सिंगल को मनचाहे पार्टनर का प्यार मिलेगा। 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज आपको महसूस होगा बेडरूम का रोमांस कम हो रहा है, छोटी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। सिंगल को मनचाहे साथी से लव प्रपोजल मिलेगा।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज साथी मीठी-मीठी बातें करेंगे लेकिन सावधान रहें। संभव है प्यार में धोखा मिल सकता है। सिंगल को एक्स से मुलाकात का मौका मिलेगा लेकिन पुराने झगड़े फिर से ताजा होंगे।  

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) रोमांस करने से पहले पर्सनल हाइजीन और प्रोटेक्शन का ध्यान रखें, तभी सुखद संबंधों को एंजॉय कर पाएंगे। सिंगल को प्यार के खूबसूरत रंगों में रंगने का मौका मिलेगा।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज साथी से बेतहाशा प्यार करने का मन होगा लेकिन वर्क लोड के कारण दूरी बनी रहेगी। सिंगल को शादी का प्रस्ताव आएगा लेकिन वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए असमंजस की स्थिति में रहेंगे।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज लव लाइफ के लिए दिन अनुकूल है लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम्स में उलझें रहेंगे। सिंगल को महसूस होगा क्रश के प्रति हर पल  प्यार बढ़ रहा है, प्रपोज करने में हिचकिचाएंगे।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) खराब चल रहे पारिवारिक संबंधों का असर लव लाइफ पर पड़ेगा। रोमांस बढ़ाने के लिए कुछ नए तरीके आजमाएंगे। सिंगल घरवालों से अपनी शादी को लेकर बात करेंगे।

