Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • लव राशिफल 22 अगस्त - जब दिल से दिल मिल जाता है, बिन पिए ही नशा चढ़ जाता है

लव राशिफल 22 अगस्त - जब दिल से दिल मिल जाता है, बिन पिए ही नशा चढ़ जाता है

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 21 Aug, 2025 02:34 PM

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे। वैवाहिक जीवन जीने वाले परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर एक-दूसरे के

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे। वैवाहिक जीवन जीने वाले परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर एक-दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे। सिंगल अपने पुराने प्रेम संबंध को लेकर फिर से गंभीर होंगे।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज मधुर संबंध बनाने के लिए एडल्ट मूवी का सहारा लेंगे। जिसे बहुत एंजॉय करेंगे। सिंगल को मनचाहे साथी का प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज साथी के मन में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार उमड़ेगा। ये देखकर आपका भी मन प्रफुल्लित हो उठेगा। सिंगल हंसी-मजाक में ही क्रश से अपने दिल की बात बोल देंगे।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज लव लाइफ में पुरानी कसक फिर से जागेगी। रोमांस में गर्माहट को कायम रखने के लिए साथी के साथ मिलकर हर प्रयत्न करेंगे। सिंगल को पुरानी गलतियों पर पछतावा होगा।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज लव लाइफ में मनचाहा मजा न मिल पाना किसी सजा से कम नहीं होगा। संबंधों में मनमुटाव रहेगा। प्रेम संबंध विवाह में बदलने के योग हैं। सिंगल को प्रपोजल मिलेगा, सोच-समझ कर इस डगर पर कदम बढ़ाएं।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज आपका स्टाइल पार्टनर को आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित करेगा। अन्य को साथी की सेहत की चिंता सताएगी। सिंगल शायरी के जरिए अपने एक तरफा प्यार से दिल की बात करेंगे।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में दिमाग के बजाए दिल से काम लेंगे, तभी कोई बेहतर फैसला ले पाएंगे। सिंगल क्रश के साथ कोई भी बात करने से पहले एक बार जरूर सोच लें।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज साथी अपने प्यार को जताने के लिए अंतरंग सम्बन्धों का सहारा लेंगे। पब्लिक प्लेस में एक्स से मिलकर सिंगल के मन में प्यार की फीलिंग फिर से जागेंगी।

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज अपनी लव लाइफ को लेकर काफी सजग रहेंगे। रोमांस से ठंडापन दूर करने के लिए किया हर प्रयास साथी के बेहद नजदीक लेकर आएगा। सिंगल को मिला मोहब्बत का पैगाम किसी प्यार भरी चुभन से कम नहीं होगा।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)  आज रोमांस में इजाफा आपके रिश्ते को और भी गहरा बना देगा, पार्टनर के साथ सकारात्मक पलों का लाभ उठाएंगे। सिंगल पब्लिक प्लेस में अपना दिल किसी को दे बैठेंगे।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope)  आज रोमांस के लिहाज से दिन बेहतरीन रहने वाला है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। सिंगल का मन किसी के साथ आंखें चार करने को करेगा।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज जिन जातकों को अपनी लव लाइफ में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वे किसी चिकित्सक से सलाह लेकर रुठी खुशियों को फिर से प्राप्त करेंगे। भविष्य में पुरानी गलतियों से तौबा करेंगे। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!