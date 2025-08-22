लव राशिफल 23 अगस्त - भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज दुनिया से छुपके प्यार करने का मजा ही कुछ और होगा। बारीकी के साथ पार्टनर के दिल की बात जानेंगे।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज आप और पार्टनर सारा दिन एक-दूसरे के प्यार में डूबे रहेंगे। प्रेम की गहराईयों तक जाएंगे। सिंगल को दिल की बात जुबां पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।



मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज पार्टनर कुछ रोमांटिक बातों के साथ अपने प्यार का इजहार करेंगे, अंतरंग संबंधों में गजब का मजा लेंगे। सिंगल को पहली बार सच्चे प्यार की फीलिंग आएगी।



कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज पार्टनर के साथ प्यार का अहसास आपको सपनों की रोमांटिक दुनिया की सैर कराएगा। सिंगल की कुछ अनचाही बातें क्रश को उनसे दूर कर सकती हैं।



सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज मोहब्बत का खुमार आपकी लव लाइफ को रोशन करेगा। सिंगल की किसी अनजान से मुलाकात प्यार की दबी उमंगों को फिर से जगाएंगी और डबल होने के लिए लालायित रहेंगे।



कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज अपने प्यार से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिससे लव लाइफ में चल रहे उतार-चढ़ाव पर विराम लगेगा। सिंगल के जीवन में मोहब्बत का आगमन होगा, जिससे जिंदगी ही बदल जाएगी।



तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज साथी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी कैपेबिलिटी का मूल्यांकन करेंगे, लव लाइफ को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सिंगल की परफेक्ट पार्टनर को प्राप्त करने की इच्छा पूरी होगी।



वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज आपके जीवन में कुछ खास होने वाला है, जिससे आपके लिए प्यार के मायने ही बदल जाएंगे। सिंगल को महसूस होगा क्रश उनसे दूर जाने की फिराक में है।



धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज का दिन लव लाइफ में खास बदलाव लेकर आएगा, तन और मन मचलेंगे। सिंगल जितना अधिक फोकस के साथ प्रेम में आगे बढ़ेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।



मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज प्यार के साथ रोमांस के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए साथी का भरपूर योगदान रहेगा। सिंगल की भावनाएं धीरे-धीरे रोमांटिक बातों में चेंज होंगी।



कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज सारे गम, दुःख और काम भुलाकर साथी आपके साथ खुशी के पलों को एन्जॉय करने की कोशिश करेंगे। धीरे-धीरे सिंगल के प्यार का एहसास क्रश के सामने आने लगेगा।



मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज लव लाइफ में मिले सुखद एहसास से मूड बहुत अच्छा रहेगा। हर तरफ बस प्यार ही प्यार दिखेगा। सिंगल अपने दिल का हाल किसी करीबी के साथ शेयर करेंगे, संभव है कोई हल भी मिल जाए।