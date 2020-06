शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह की नवमी तिथि यानि गंगा दशहरा के पर्व से ठीक एक दिन पहले महेश नवमी का पर्व मनाया जाता है। जो इस बार 31 मई को यानि आज मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओँ के अनुसार इस दिन देवों के देव महादेव तथा उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती की पूजा का विधान है। बताया जाता है माहेेश्वरी समाज के लोग इस दिन को बहुत ही धूम धाम से अपने बंधु-बांधवों सहित मनाते हैं। मगर इस बार कोरोना के कारण सोशल डिसटैंसिंग का पालन करते हुए इसे धूम धाम से मनायी जाना संभव होगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि इस दौरान पूजन आदि नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस दिन घर बैठे शिव जी तथी पार्वती माती कू पूजा की जा सकती है। ज्योतिषियों का कहना है इस दिन सूर्य वृषभ राशि में तो चंद्र सिंह राशि में रहेगा, इसके साथ ही नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी और योग वज्र रहेगा। महेश नवमी के दिन के शुभ मुहूर्त- अमृत काल- 08:20 PM से 09:49 PM तक। सर्वार्थ सिद्धि योग- पूरा दिन। अमृत सिद्धि- योग 03:01 AM जून 01 से 05:12 AM जून 01 तक । रवि योग- पूरा दिन। आईए जानते हैं पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि तथा मान्यताएं आदि- पूजन मुहूर्त- 31 मई को शाम 5:35 बजे तक रहेगा। पूजा विधि: कमल के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करें। गंगाजल से शिवलिंग का जलाभिषेक करें, गंगाजल उपलब्ध न हो तो साधारण जल या दूध से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद महादेव को पुष्प, बेल पत्र आदि चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर भस्म से त्रिपुंड बनाएं। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू बजाना अधिक शुभ होता है। तो वहीं शिव-पार्वती की पूजा से जातक को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मिलता है।

